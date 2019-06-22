"Герои не умирают": в Киеве простились с нардепом Тымчуком

Похороны народного депутата состоятся на его родине в Житомирской области

Фото: Информатор

В столице Украины Киев прошла церемония прощания с погибшим народным депутатом и военным Дмитрием Тымчуком.

Прощальная церемония началась в 10:00. Рядом с Домом офицеров и внутри здания находилось много военных. Церемонию сопровождал военный оркестр.

Проститься с Тымчуком пришли родственники и близкие погибшего, а также спикер Верховной Рады Андрей Парубий, лидер парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, министр образования Лилия Гриневич, народные депутаты Антон Геращенко, Леонид Емец, Сергей Высоцкий, Павел Пинзеник, Виктория Сюмар и другие политики.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Андрей Парубий отметил, что Тымчук был профессионалом и патриотом.

"Я с Дмитрием познакомился, когда был секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Я был поражен его высоким уровнем профессионализма и патриотизма. На тот период, я скажу честно, все органы власти не имели достаточной информации о действиях агрессора. Я довольно часто вспоминал о том, что даже та информация, которая приходила из Крыма, сознательно приходила от спецслужб, якобы украинских, искаженной. Однако, собственно, он был носителем полной информации о действиях российского агрессора. Та информация, которая шла от него, была намного глубже и объективней", – сказал Парубий.

Также он добавил, что смерть Тымчука – это большая потеря для Украины: "А еще он был хорошим другом и прекрасным добрым человеком. И сегодня, прощаясь с ним, мы чувствуем, что один из очень важных бойцов Украины, информационного фронта, уходит тогда, когда идет война, когда его знания и опыт так нужны для Украины. Я уверен – это большая потеря для всей Украины, для всех украинцев. Он был героем, героем современной украинско-российской войны. И поэтому мы сегодня говорим, как на Майдане: "Герои не умирают".

Похороны Дмитрия Тымчука состоятся 22 июня в Бердичеве Житомирской области, на его малой родине.

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Напомним, в прокуратуре рассматривают самоубийство как основную версию гибели народного депутата Дмитрия Тымчука.

"Окончательную версию о причинах и обстоятельствах гибели Дмитрия Тымчука будет озвучено после проведения всех следственных действий и получения результатов экспертиз, однако на сегодня самоубийство является приоритетной версией. К таким выводам следствие пришло, учитывая результаты осмотра места происшествия, комплексного исследования тела погибшего и показов близких к Дмитрию Тымчука лиц, предоставивших информацию о последних неделях его жизни ", – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня Дмитрия Тымчука в собственной квартире со смертельным ранением в голову обнаружила его жена.

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