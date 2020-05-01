Зеленский напомнил о карантинной помощи на детей: сколько получат ФОПы

Программа помощи будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены

Если вы физическое лицо-предприниматель первой и второй группы плательщиков налога, вы сможете получить пособие на ребенка в возрасте до 10 лет.

Об этом в очередном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"После согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады, которое я уверен, обязательно произойдет, более 300 семей физических лиц-предпринимателей смогут получить такое пособие", – заявил глава государств.

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Заметим, что размер выплаты – около 2 тыс. грн.

Добавим, что программа будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены. Ведь большинство получателей помощи работают в сфере услуг, и были вынуждены приостановить деятельность на время карантина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как власть помогает украинцам пережить карантин. Также президент рассчитывает, что руководство продуктовых рынков пойдет навстречу Кабмину.

Также Верховная Рада ранее одобрила повышение годовых лимитов оборота для ФОПов, что важно для сохранения сниженных налоговых ставок.

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