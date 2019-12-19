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Зеленский назначил Ельченко новым послом Украины в США

19 декабря, 10:35

Ранее Ельченко занимал должность постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Соответствующие указы от 18 декабря обнародованы на сайте Офиса президента.

Ранее назначение Владимира Ельченко послом в США анонсировал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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На вопрос, получено ли согласование американской стороны на выдачу агремана для назначения посла Украины в США, он ответил: "Мы уже получили агреман. Мы определились еще два месяца назад. Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко".

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Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент Владимир Зеленский уволил посла США и еще 10 дипломатов. Некоторые из уволенных украинских послов работали на два-три государства.

В свою очередь Валерий Чалый, который был послом США (сейчас он дорабатывает на данной должности до назначения нового дипломата) прокомментировал свою работу в течение четырех лет, поблагодарил украинцев и американский народ за неравнодушие в развитии отношений между странами.

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США посол Владимир Зеленский Владимир Ельченко

Источник: Сегодня

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