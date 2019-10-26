Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА

Сергей Гайдай. Фото: hromadske.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая. Соответствующий указ обнародовали сегодня, 26 октября.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", – говорится в указе №767/2019.

Предыдущим указом №766/2019 глава государства уволил с этой должности Виталия Комарницкого.

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Как сообщалось, 20 октября Кабинет министров Украины согласовал освобождение от должности главы Луганской облгосадминистрации Комарницкого и назначение кандидатуры Гайдая.

Напомним, ранее Сергей Гайдай назвал главные приоритеты, определенные для его работы президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, главной целью будет показать жителям оккупированных территорий, что в Украине намного лучше.

Кстати, мы писали, что это уже не первые перестановки в высших эшелонах власти Украины. Так, три недели назад Зеленский принял заявление об увольнении с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка.

А в прошлом месяце Кабмин объявил о других громких перестановках. В частности, были уволены главы Государственного агентства лесных ресурсов, Государственной архитектурно-строительная инспекции, Госслужбы геологии и недр, Государственной архивной службы, Нацагентства по вопросам государственной службы, Госагентства резерва, Госагентства по вопросам электронного правительства и Госслужбы Украины по безопасности на транспорте.

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