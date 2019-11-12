Зеленский назначил нового главу Полтавской области

Глава государства освободил от должности временно исполняющего обязанности и назначил нового чиновника

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сменил руководство Полтавской областной государственной администрации, подписав соответствующие указы.

Так, сначала президент освободил Пругла Олега Евгеньевича от временного исполнения обязанностей руководителя области, а следующим указом назначил нового чиновника.

"Назначить Синегубова Олега Васильевича председателем Полтавской областной государственной администрации", – говорится в указе. Читайте подробней, кто такой новый глава Полтавской ОГА.

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Синегубов (слева). Фото: Полтавская ОГА

Напомним, в конце октября Владимир Зеленский освободил Юрия Раховского от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области. Он возглавлял областное управление СБУ с конца октября 2015 года.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский назначил нового главу Кировоградской ОГА. До этого чиновник был заместителем главы Херсонской области. Новый глава облгосадминистрации рассказал о приоритетах работы.

1 ноября Зеленский представил нового руководителя Тернопольской области. Игорь Сопель даже пытался пройти в Раду на последних парламентских выборах, но не получилось. Но без высокой должности не остался.

Спустя три дня, 4 ноября, президент назначил нового главу администрации Черкасской области – им стал Роман Боднар. В 2018 году он работал в СБУ и был участником боевых действий на Донбассе.

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