Зеленский назначил нового главу СБУ Киева и области

/ Фото: president.gov.ua

Назначив нового руководителя управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области, президент Украины Владимир Зеленский продолжил кадровые перестановки в ведомстве.

Так, 27 августа глава государства уволил Сергея Болдыря с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины, вверив ему обязанности руководителя управления СБУ в столице и Киевской области

Соответствующие два указа были опубликованы на сайте президента.

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"Назначить Болдыря Сергея Владимировича начальником управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области", – гласит текст документа.

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Генерал-майор Сергей Болдырь был назначен занял кресло главы Департамента охраны государственной тайны и лицензирования в июле 2016 года.

Напомним, ранее Зеленский лишил Олега Велендюка должности начальника управления СБУ в Кировоградской области. Указ об увольнении президент подписал в мае.

Мы также сообщали о поручении, которое дал замглавы СБУ Ивану Баканову Владимир Зеленский, очертив приоритеты в работе спецслужбы и потребовав результатов в ближайшее время.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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