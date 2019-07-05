Зеленский назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях
Сегодня глава государства уже уволил главного СБУшника Донбасса, но место оставалось пустым не долго
Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения главы СБУ по Донбассу назначил нового начальника Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях. Глава государства подписал соответствующий указ.
"Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", – говорится в указе №483.
Отметим, президент уволил уже целый ряд руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления СБУ по Крыму. Также Зеленский уволил начальников СБУ еще в пяти областях и двух замов Грицака.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский снова отправился на Донбасс: стали известны планы визита
Сегодня на востоке Украины два города празднуют годовщину освобождения от боевиков
Зеленский провел "зачистку" в Антимонопольном комитете: уволены три чиновника
Глава государства устроил кадровую чистку в АМКУ и взялся за государственных уполномоченных
"Герои погибли не зря": Зеленский отреагировал на смерть бойцов ВСУ на Донбассе
Боевики активизировались на фронте и ВСУ несут все больше потерь из-за вражеских обстрелов
Зеленский назначил троих чиновников в СБУ
Глава государства назначил двух заместителей главы СБУ и начальника Главного следственного управления спецслужбы