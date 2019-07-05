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Зеленский назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях

5 июля, 14:05

Сегодня глава государства уже уволил главного СБУшника Донбасса, но место оставалось пустым не долго

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения главы СБУ по Донбассу назначил нового начальника Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях. Глава государства подписал соответствующий указ.

"Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", – говорится в указе №483.

Отметим, президент уволил уже целый ряд руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления СБУ по Крыму. Также Зеленский уволил начальников СБУ еще в пяти областях и двух замов Грицака.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.


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Тег СБУ, Донбасс, указ, Зеленский, назначение

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Сегодня

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