Зеленский назначил постпреда в ООН и еще четверых послов

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в ряде стран, а также представителя в Организации Объединенных Наций, подписав соответствующие указы.
Так, глава государства произвел следующие назначения:
- Камышев Сергей Алексеевич – стал послом в Китае;
- Шевченко Марк Александрович – стал послом в Молдове;
- Кузьменко Андрей Михайлович – стал послом в Катаре;
- Щербатюк Мирослава Дмитриевна – стала послом в Иордании.
Отметим, что сегодня Зеленский назначил Владимира Ельченко новым послом Украины в США, а на его бывшую должность – постпреда Украины в ООН – назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.
Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент Владимир Зеленский уволил посла США и еще 10 дипломатов. Некоторые из уволенных украинских послов работали на два-три государства.
В свою очередь Валерий Чалый, который был послом в США, прокомментировал свою работу в течение четырех лет, поблагодарил украинцев и американский народ за неравнодушие к развитию отношений между странами.
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