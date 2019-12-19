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Зеленский назначил постпреда в ООН и еще четверых послов

19 декабря, 13:26

Глава государства подписал несколько указов, которыми обновил руководство иностранных дипредставительств Украины

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в ряде стран, а также представителя в Организации Объединенных Наций, подписав соответствующие указы.

Так, глава государства произвел следующие назначения:

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  • Камышев Сергей Алексеевич – стал послом в Китае;
  • Шевченко Марк Александрович – стал послом в Молдове;
  • Кузьменко Андрей Михайлович – стал послом в Катаре;
  • Щербатюк Мирослава Дмитриевна – стала послом в Иордании.

Отметим, что сегодня Зеленский назначил Владимира Ельченко новым послом Украины в США, а на его бывшую должность – постпреда Украины в ООН – назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.

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Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент Владимир Зеленский уволил посла США и еще 10 дипломатов. Некоторые из уволенных украинских послов работали на два-три государства.

В свою очередь Валерий Чалый, который был послом в США, прокомментировал свою работу в течение четырех лет, поблагодарил украинцев и американский народ за неравнодушие к развитию отношений между странами.

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ООН указ послы Владимир Зеленский Сергей Кислица

Источник: Сегодня

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