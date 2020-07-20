Українська
$ 27,36
31,26
  1. Новости политики

Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании

20 июля, 23:03

Елена Вус Елена Вус

Наталья Галибаренко была уволена с этой должности

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании.

Реклама

Соответствующий указ №287/2020 от 20 июля опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии", – говорится в тексте документа.

Наталья Галибаренко была уволена с этой должности указом №286/2020 от 20 июля также опубликованным на сайте президента.

В тренде
Зеленский об убийстве Шеремета: Это преступление – позор для Украины

Напомним, 4 июня Верховная Рада на своем заседании уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министрапо вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Соответствующее постановление поддержали 296 народных депутатов. Впоследствии он в своем Твиттере поблагодарил президента, премьера и весь Кабмин "за интенсивную командную работу в условиях COVID-19".

Реклама

Новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины стала Ольга Стефанишина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания указ посол Владимир Зеленский Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследовании
Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследованииПолитика
Рынки насторожились: чего ждут инвесторы от нового главы НБУ
Рынки насторожились: чего ждут инвесторы от нового главы НБУФинансы
НАПК взялось за декларации Зеленского и Порошенко
НАПК взялось за декларации Зеленского и ПорошенкоПолитика
Зеленский об убийстве Шеремета: Это преступление – позор для Украины
Зеленский об убийстве Шеремета: Это преступление – позор для УкраиныПолитика
"Мы готовы ко второй волне": Зеленский сделал заявление по коронавирусуПолитика
У Путина снова сделали циничное заявление о войне на Донбассе
У Путина снова сделали циничное заявление о войне на ДонбассеДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять