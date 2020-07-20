Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании

Наталья Галибаренко была уволена с этой должности

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании.

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Соответствующий указ №287/2020 от 20 июля опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии", – говорится в тексте документа.

Наталья Галибаренко была уволена с этой должности указом №286/2020 от 20 июля также опубликованным на сайте президента.

Напомним, 4 июня Верховная Рада на своем заседании уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министрапо вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Соответствующее постановление поддержали 296 народных депутатов. Впоследствии он в своем Твиттере поблагодарил президента, премьера и весь Кабмин "за интенсивную командную работу в условиях COVID-19".

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Новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины стала Ольга Стефанишина.

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