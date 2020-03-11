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Зеленский назначил военного прокурора главой Сумской области

11 марта, 16:13

Сергей Мартынец

Новый руководитель Сумской облгосадминистрации ранее был военным прокурором

Президент Владимир Зеленский сменил "временного" главу Сумской ОГА Ирину Купрейчик и поставил руководить областью Романа Грищенко. Глава государства подписал соответствующие указы.

Так, сначала президент освободил Купрейчик от временного исполнения обязанностей главы ОГА, после чего назначил на постоянной основе нового чиновника. Отметим, что она исполняла обязанности еще с 26 июня и только сейчас ей нашли замену.

"Назначить Грищенко Романа Сергеевича председателем Сумской областной государственной администрации", – говорится в указе.

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Роман Грищенко родом из Николаевской области, имеет юридическое образование.

С мая 2017 года по апрель 2018 года работал военным прокурором в Киевском гарнизоне, после чего до 2020 года был военным прокурором Харьковского гарнизона.

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В начале 2020 года подал свою кандидатуру на должность председателя Сумской ОГА, а 29 января правительство одобрило его кандидатуру на данную должность. Отметим, что 13 февраля Кабмин также утвердил кандидатом на должность главы Сумской ОГА ныне первого заместителя министра развития громад и территорий Дмитрия Живицкого. Однако до его назначения так и не дошло.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский сменил главу Киевской области.

Смотрите также видео, как Зеленский представлял нового министра обороны:

Видео: president.gov.ua

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указ ОГА Владимир Зеленский сумская область Роман Грищенко

Источник: Сегодня

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