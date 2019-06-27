Зеленский сделал важное назначение в Нацгвардии

Данная должность досталась руководителю Северного территориального управления Нацгвардии Николаю Миколенко

Николай Миколенко. Фото: сайт Нацгвардии Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее в этот день назначил первого замглавы СБУ и уволил глав трех департаментов службы, нашел подходящую кандидатуру на должность заместителя командующего Национальной гвардией.

Как говорится в опубликованном на сайте Администрации президента указе №458/2019 от 26 июня, это место досталось бывшему руководителю Северного территориального управления Нацгвардии Николаю Миколенко.

Напомним, ранее в этом месяце президент Зеленский назначил командующим Национальной гвардии Николая Балана, который временно исполнял эти обязанности после увольнения экс-командующего Юрия Аллерова. Также Балану назначили троих заместителей: Владимира Кондратюка (первый зам), Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.

Кроме того, Олега Кулика уволили с должности заместителя командующего НГУ и зачислил его в распоряжение командующего.

Ранее мы писали о задержании экс-командующего Нацгвардии Юрия Аллерова. Генерала подозревают в коррупционной схеме с недвижимостью на миллионы гривен. Позже стало известно, что задержаны были по данному уголовному производству еще и генеральный директор компании-застройщика, с которой был договор на закупку жилья для нацгвардейцев, и оценщик недвижимости. В НАБУ рассказали о схеме с квартирами.

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