Зеленский сделал важное назначение в Нацгвардии
Данная должность досталась руководителю Северного территориального управления Нацгвардии Николаю Миколенко
Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее в этот день назначил первого замглавы СБУ и уволил глав трех департаментов службы, нашел подходящую кандидатуру на должность заместителя командующего Национальной гвардией.
Как говорится в опубликованном на сайте Администрации президента указе №458/2019 от 26 июня, это место досталось бывшему руководителю Северного территориального управления Нацгвардии Николаю Миколенко.
Напомним, ранее в этом месяце президент Зеленский назначил командующим Национальной гвардии Николая Балана, который временно исполнял эти обязанности после увольнения экс-командующего Юрия Аллерова. Также Балану назначили троих заместителей: Владимира Кондратюка (первый зам), Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.
Кроме того, Олега Кулика уволили с должности заместителя командующего НГУ и зачислил его в распоряжение командующего.
Ранее мы писали о задержании экс-командующего Нацгвардии Юрия Аллерова. Генерала подозревают в коррупционной схеме с недвижимостью на миллионы гривен. Позже стало известно, что задержаны были по данному уголовному производству еще и генеральный директор компании-застройщика, с которой был договор на закупку жилья для нацгвардейцев, и оценщик недвижимости. В НАБУ рассказали о схеме с квартирами.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский сделал важное назначение в Нацгвардии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-командующий Нацгвардией Аллеров вышел из СИЗО под залог
Залог за Аллерова был внесен еще 17 мая вечером, однако выходные он вынужден был провести в следственном изоляторе
4 тыс. добровольцев в сутки, жизнь в палатках и героизм в мирной жизни: что нужно знать о Нацгвардии
26 марта 2019 года – пятилетний юбилей Национальной гвардии Украины
Нацгвардия за пять лет войны на Донбассе: три Героя Украины и более 200 погибших
Более половины бойцов стали участниками боевых действий, а среди погибших – известный генерал Кульчицкий
Флешмоб в Киеве: бойцы Нацгвардии дали яркое представление
Обычно свои трюки с оружием гвардейцы показывают иностранным делегациям и первым лицам государств