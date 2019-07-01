Зеленский назначил замглавы СБУ и начальников в двух областях: подробности

Дмитрий Нескоромный получил должность заместителя главы Службы безопасности Украины

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Francois Lenoir.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает принимать кадровые назначения по руководству Службы безопасности Украины. Так Глава государства своим указом назначил Дмитрия Нескоромного заместителем главы СБУ.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа № 473/2019, обнародованном на сайте президента.

Также своими указами №474/2019 и №475/2019 Зеленский назначил Александра Бондарука начальником Управления СБУ во Львовской области, и Ивана Рудницкого начальником Управления СБУ в Закарпатской области.

По данным СМИ, Нескоромный работал в управлении СБУ "К", где был повышен до заместителя начальника управления. Нескромный входил в команду бывшего начальника "К" и первого зампреда СБУ Виктора Трепака.

Нескоромный, как отмечают СМИ, принимал участие в задержании "бриллиантовых прокуроров", из-за чего в результате был уволен из СБУ Трепак, а затем 27 февраля 2017 новый начальник "К" Павел Демчина уволил самого Нескоромного.

Отметим, за последнее время президент уволил ряд руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления СБУ по Крыму. Также Зеленский уволил начальников СБУ еще в пяти областях и двух замов Грицака.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Иваном Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.

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