С Зеленским – "полный контакт", но встречи пока не будет – Путин

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Президент России Владимир Путин сделал несколько важных заявлений по Украине. Об этом заявил журналистам Путин по итогам саммита БРИКС.

Путин заметил, что у него с президентом Украины Владимиром Зеленским "полный контакт", но встречи пока не будет, а также встреча с Зеленским будет только в "нормандском формате";

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"Встреча до встречи в "Нормандском формате" не подлежит сомнению, поскольку мы договорились о встрече в "Нормандском формате". И если мы все равно встретимся, зачем нам суетиться и бегать по неподготовленным встречам? Думаю, это никому не интересно" или у меня, или у президента Зеленского. Мы должны представить какой-то результат. Мы связываемся по телефону, у нас хороший контакт, но нам нужно подойти к некоторым решениям", – сказал Путин

Также Путин озвучил требования по Донбассу.

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Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться в Казахстане без участия других сторон.

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина не планируется.

Напомним, в октябре Зеленский и Назарбаев впервые встретились в Японии. Ожидаемо они обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными, а также не забыли поговорить и о сотрудничестве между Украиной и Казахстаном. Позже Зеленский поделился впечатлениями о встрече с Назарбаевым в Японии. Подробней об этом и многом другом смотрите в эксклюзивном интервью "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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