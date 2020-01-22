Зеленский назвал главную угрозу человечеству: видео из Давоса

Вопрос безопасности – как каждого человека в отдельности, так и целых стран – является главным вызовом современности.
Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Какая самая большая угроза сплоченному и устойчивому мира на сегодняшний день? Это вопрос безопасности – как отдельного человека, так и целых стран и народов", – сказал он.
Зеленский утверждает, что нынешний мир вошел в новую эпоху – эпоху new normality.
"Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality", – отметил глава государства.
Зеленский признал, что мир сплотился вокруг решения этих вопросов, но одной лишь "обеспокоенности" украинцам мало.
Ситуацию в Украине он назвал одним из примеров того, что архитектура современного мира уязвима и имеющиеся институты не всегда работают эффективно.
"Мир нуждается в переосмыслении и обновления правил, особенно – правил международной безопасности", – отметил он.
При этом Зеленский уверен, что мир не делает выводы из происходящего – для большинства людей такие события, как авиакатастрофа лайнера "Международных авиалиний Украины" в Иране, теряют свою актуальность после нового информационного повода.
Кроме того, президент призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину, которую назвал "именно тем местом, где случаются чудеса".
Более подробно о поездке украинской делегации на экономический форум читайте в материале "Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего".
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