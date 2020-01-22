Зеленский назвал главную угрозу человечеству: видео из Давоса

Президент напомнил о войне в Украине и раскритиковал весь мир за "обеспокоенность"

Вопрос безопасности – как каждого человека в отдельности, так и целых стран – является главным вызовом современности.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Какая самая большая угроза сплоченному и устойчивому мира на сегодняшний день? Это вопрос безопасности – как отдельного человека, так и целых стран и народов", – сказал он.

Зеленский утверждает, что нынешний мир вошел в новую эпоху – эпоху new normality.

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"Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality", – отметил глава государства.

Зеленский признал, что мир сплотился вокруг решения этих вопросов, но одной лишь "обеспокоенности" украинцам мало.

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Ситуацию в Украине он назвал одним из примеров того, что архитектура современного мира уязвима и имеющиеся институты не всегда работают эффективно.

"Мир нуждается в переосмыслении и обновления правил, особенно – правил международной безопасности", – отметил он.

При этом Зеленский уверен, что мир не делает выводы из происходящего – для большинства людей такие события, как авиакатастрофа лайнера "Международных авиалиний Украины" в Иране, теряют свою актуальность после нового информационного повода.

Кроме того, президент призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину, которую назвал "именно тем местом, где случаются чудеса".

Более подробно о поездке украинской делегации на экономический форум читайте в материале "Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего".

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