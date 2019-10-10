Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

Зеленский назвал главный момент в разведении войск в Станице Луганской

10 октября, 10:30

Украина принесла и мир жителям населенного пункта, и сделала себе хорошую рекламу

Фото: ООС

Фото: ООС

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Станице Луганской стало самой большой рекламой для Украины, что она заботится о своих гражданах на Донбассе и пытается делать жизнь людей легче в военное время. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

"Что такое разведение (сил) в Станице Луганской, что произошло? Что самое главное? Это самый крутой способ, пока нас там не показывают, или показывают в невыгодном свете, это самая выгодная форма, когда ты примером показываешь… Вот открыли КПВВ, смотрите, что мы сделали: автобусы с нашей стороны ходят, люди ездят, пешеходный мост сделали. Дорога с нашей стороны, посмотрите – с разметкой, европейская дорога…", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что это самый лучший пример, когда люди, живущие в Станице, переходят на оккупированные территории и рассказывают об увиденном с украинской стороны.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина продолжает работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 в Станице Луганской. Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения, а вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры, оказывая социальную помощь населению. 5 октября на мосту у Станицы Луганской открыли временный переход.

Кроме того, у пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку. Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Владимир Зеленский Станица Луганская разведение сил

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на Донбассе
У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на ДонбассеПолитика
В Кремле рассказали, поздравлял ли Зеленский Путина с днем рождения
В Кремле рассказали, поздравлял ли Зеленский Путина с днем рожденияПолитика
Избежать российской ловушки на Донбассе: Порошенко предложил варианты
Избежать российской ловушки на Донбассе: Порошенко предложил вариантыПолитика
Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видео
Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видеоПолитика
Трампу не место в
Трампу не место в "нормандском формате": в США назвали причинуПолитика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о причастности России к войне на Донбассе
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о причастности России к войне на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Loading...