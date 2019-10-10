Зеленский назвал главный момент в разведении войск в Станице Луганской

Фото: ООС

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Станице Луганской стало самой большой рекламой для Украины, что она заботится о своих гражданах на Донбассе и пытается делать жизнь людей легче в военное время. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

"Что такое разведение (сил) в Станице Луганской, что произошло? Что самое главное? Это самый крутой способ, пока нас там не показывают, или показывают в невыгодном свете, это самая выгодная форма, когда ты примером показываешь… Вот открыли КПВВ, смотрите, что мы сделали: автобусы с нашей стороны ходят, люди ездят, пешеходный мост сделали. Дорога с нашей стороны, посмотрите – с разметкой, европейская дорога…", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что это самый лучший пример, когда люди, живущие в Станице, переходят на оккупированные территории и рассказывают об увиденном с украинской стороны.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина продолжает работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 в Станице Луганской. Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения, а вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры, оказывая социальную помощь населению. 5 октября на мосту у Станицы Луганской открыли временный переход.

Кроме того, у пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку. Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама