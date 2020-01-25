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Зеленский о Гончаруке: "Он – хорошая машина"

25 января, 15:06

По словам президента, премьеру нужно еще немного времени, чтобы показать результат

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что пока нет оснований для отставки премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом он сказал в интервью израильскому "9-му каналу".

"Оставил (Гончарука на посту. – Ред.). Я считаю, что всему есть объективные причины. Как сказать… Как хорошая машина. Он – хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому, что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек. И вещи, которые мы обговорили, нюансы, он должен их изменить. Он устанет – он пойдет. Он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо", – сказал он.

По словам президента, премьеру нужно еще немного времени, чтобы показать результат.

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"На самом деле это время бежит в Украине очень быстро. И все говорят: "Ну, когда же, ну что же?". Четыре месяца он на посту. Как мы его выбрали в Верховной Раде Украины, формируя команду и очищая старую, он работает четыре месяца. Так и есть: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Январь – пятый месяц. Поэтому еще есть у него запал", - сказал Зеленский.

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Напомним, в середине января в украинских СМИ были обнародованы аудиозаписи, якобы сделанные на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. Появление этих записей вызвало бурное обсуждение в политических и общественных кругах.

Премьер-министр Алексей Гончарук изначально лишь прокомментировал появившиеся в СМИ записи, однако позже премьер заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту.

17 января Зеленский и Гончарук провели встречу, на которой президент дал премьеру еще один шанс.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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Украина Владимир Зеленский Алексей Гончарук

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