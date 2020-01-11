Зеленский о признании Ираном вины за сбитый самолет: ожидаем официальных извинений

Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, заявил украинский лидер

Фото: Офис президента

Признание Ираном вины за сбитый авиалайнер "Международных авиалиний Украины" должно получить продолжение: Тегеран обязан привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей официальной странице в Facebook.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета.

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Но мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", – говорится в заявлении украинского лидера.

Напомним, в субботу, 11 января, утром министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

А президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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