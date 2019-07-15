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Зеленский о ситуации с кортежем: "Президент – такой же участник движения, как и все"

15 июля, 17:48

Глава государства рассказал, что это был за кортеж на Позняках, из-за которого остановилось движение

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Киевляне возмущались, что кортеж парализовал движение транспорта на Позняках. Все были уверены, что это президент Украины решил "проскочить" без пробок. Однако сам глава государства Владимир Зеленский объяснил, что это был за кортеж, и заверил, что сам он придерживается правил движения на дороге наравне со всеми участниками движения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Президент сетует на то, что в последнее время развелось много "зрады" в соцсетях, что он обещал отказаться от кортежей и якобы не сделал этого.

"Сообщаю для всех. Во время передвижения президента по дорогам Украины едет два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и тому подобное. Видимо, поэтому Facebook-сообществу так трудно изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все", – написал Зеленский.

Кроме того, глава государства объяснил, чей кортеж парализовал движение на столичных Позняках.

"Давайте вспомним: 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международным обязательствам Украины. Соответственно, движение по маршруту был временно ограничено", – добавил президент.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях стало известно, что кортеж Зеленского попал в ДТП в Запорожской области. Микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в аварию.


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Тег дорога, кортеж, Зеленский

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Сегодня

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