Зеленский об эпидемии: Украине удалось обойти самые страшные сценарии

Власть призывает и дальше придерживаться ограничительных мер, чтобы карантин не оказался напрасным

Президент Владимир Зеленский отметил спад эпидемии коронавируса в Украине и назвал это очень положительной тенденцией. Об этом он сказал во время традиционного совещания на Банковой, сообщает Офис главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметили перед президентом о рекордно низком проценте людей, заболевших СOVID-19, относительно общего количества активных больных – 3,5%. Также зафиксировано рекордное соотношение пациентов, которые выздоровели, к новым больным: за сутки выздоровели 256 человек, а заражений обнаружили 366.

"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина", – сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь в Минздраве отметили, что фиксируется увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни в Украине, что повышает угрозу распространения СOVID-19. Поэтому рекомендуют соблюдать ограничительные меры и в дальнейшем.

Как сообщали новости "Сегодня", в условиях всеукраинского карантина будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

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