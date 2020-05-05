Эпидемия в Украине пошла на спад, выздоровели более 250 человек

В Украине за последние сутки количество инфицированных коронавирусом выросло на 366 человек. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки в Украине заболели 366 человек, из них 26 детей и 92 медика. Были госпитализированы 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди которых большинство имели сопутствующие хронические заболевания. При этом хорошая новость – 256 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии в Украине заболели 12 697 человек, из них 881 ребенок и 2 479 медиков. Всего выздоровели 1 875 человек, а летальных случаев – 316", – сказал он.

Степанов обратил внимание, что за прошедшие сутки было проведено 5 307 ПЦР-тестов. Больше всего за понедельник выявлено инфицированных в Черновицкой области – 61, Одесской области – 42 и в Киеве – 48. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 4 мая по всей Украине был лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, из которых 303 летальных. Только за воскресенье количество инфицированных выросло на 418 человека.

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По мнению экспертов Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, мероприятия, которые были приняты властями Украины, в целом позволили существенно замедлить процесс стремительного распространения COVID-19 и снизить тяжелые последствия от нее, как это наблюдалось в некоторых странах Европы и США. Однако эпидемия не планирует уходить – сначала будет спад, потом вторая волна. Эксперты сделали прогноз по коронавирусу в Украине.

А тем временем в Украине продлили карантин до 22 мая, но будут введены ослабления ограничений, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

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