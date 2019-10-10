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Зеленский об участии "Л/ДНР" в минских переговорах: "Это какая-то глупость"

10 октября, 11:29

Глава государства назвал большим политическим театром ситуацию с «минским процессом»

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

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Президент Владимир Зеленский удивлен присутствием в минских переговорах представителей боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР". Об этом он рассказал в ходе пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

По его словам, сторонами развязанного россиянами конфликта на Донбассе являются Россия и Украина.

"Но участники "ДНР" и "ЛНР" участвуют в "минском процессе", они там сидят, тоже участвуют. Но они не в Трехсторонней (контактной) группе, понимаете? Но это какая-то глупость. Они не члены Трехсторонней группы, но что-то там решают. Это все большой проблемный политический театр, который мы хотим перевести в предметную плоскость", – сказал Зеленский.

10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский также рассказывал о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, он готов вести переговоры в двух форматах – "нормандском" и личной встрече с российским лидером для урегулирования ситуации на Донбассе.

Также глава государства назвал условие проведения местных выборов в Украине и рассказал, что этому мешает.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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Минск боевики Владимир Зеленский Трехсторонняя контактная группа пресс-марафон

Источник: Сегодня

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