Зеленский "обезглавил" СБУ Кировоградской области
Вслед за главами управлений в других областях президент лишил должности и Олега Аркушу
Украинский президент Владимир Зеленский продолжает кадровые перестановки в Службе безопасности Украины, и вслед за увольнением руководителя ведомства по Донбассу, лишил должности и начальника управления СБУ в Кировоградской области.
Об этом говорится в президентском указе, который был опубликован на сайте главы государства 11 июля.
"Уволить Аркушу Олега Николаевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", – говорится в документе.
Следует отметить, что президент уволил уже целый ряд руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления СБУ по Крыму. Также Зеленский уволил начальников СБУ еще в пяти областях и двух замов Грицака.
Мы также сообщали о поручении, которое дал замглавы СБУ Ивану Баканову Владимир Зеленский, очертив приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.
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