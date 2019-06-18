Зеленский объяснил, как Россия покажет желание начать деэскалацию на Донбассе

Обмен даже небольшого количества заложников мог бы сдвинуть процесс с мертвой точки

Владимир Зеленский и Вольфганг Шойбле.

Посетивший с визитом Германию президент Владимир Зеленский заявил, что обмен даже небольшого количества заложников мог бы свидетельствовать о желании России начать процесс деэскалации ситуации на Донбассе.

Об этом Зеленский сказал на встрече с главой Бундестага Вольфгангом Шойбле , сообщает пресс-служба главы украинского государства.

На встрече обсуждались вопросы прекращения войны и возвращения заложников. Зеленский отметил, что обмен в формате хотя бы "10 на 10" или "15 на 15" мог бы показать желание противной стороны начать процесс деэскалации.

Он также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас. "И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет", – подчеркнул Зеленский.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала условия для отмены санкций против России . По словам канцлера Германии, с Москвы могут быть сняты ограничительные меры только после того, когда Крым вернется в Украину. Меркель также она объяснила, что пока не будет достигнут прогресс в реализации Минских соглашений, не санкции с России не могут быть сняты.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Зеленский в интервью немецким СМИ рассказал, чего ожидает от переговоров с канцлером. Президент заявил, что рассчитывает на поддержку Германии во многих вопросах.

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