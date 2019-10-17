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Зеленский одним указом назначил сорок судей

17 октября, 15:21

Другим указом глава государства назначил двух судей в местные хозяйственные суды.

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 42 судьи в местные суды. Об этом говорится в президентских указах №№ 759, 760 от 17 октября.

Так, одним указом Президент назначил 40 судей в местные общие суды. Среди них – судьи районных, горрайонных, городских судов.

Другим указом глава государства назначил двух судей в местные хозяйственные суды.

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Напомним, что ранее Зеленский подписал закон о реформе Нацагентства по предотвращению коррупции.

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Кроме того, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов" № 165-IX, который парламент принял 3 октября.

Этот документ предусматривает усиление административной ответственности должностных лиц разрешительных органов за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера путем внесения изменений и дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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