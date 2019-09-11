Зеленский одобрил снятие неприкосновенности с депутатов

Глава государства присутствовал во время принятия закона и не стал затягивать с его подписанием

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов.

"Возвращено с подписью от президента", – указано в карточке закона на сайте парламента.

Перед рассмотрением законопроекта перед народными избранниками выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что после отмены неприкосновенности у депутатов сохраниться индемнитет.

"Они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования и любые публичные выступления. Речь идет о привлечении к уголовной ответственности. Извините, но если депутат сбивает человека, или "крышует" добычу янтаря, или совершает любое другое криминальное преступление, он должен нести ответственность. Это парламент, а не малина, где можно пять лет прятаться под куполом", – заявил глава государства.

Теперь закон должен будет быть опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Депутаты лишатся иммунитета с 1 января 2020 года.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 октября 2017 года пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко внес этот законопроект в парламент. Спустя пару дней Рада запустила процесс снятия неприкосновенности, отправив законопроект на заключение в Конституционный суд. там документ получил одобрение.

В ночь с 29 на 30 августа 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект. Нардепы проголосовали за постановление о предварительном одобрении закона о снятии неприкосновенности.

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