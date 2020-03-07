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Зеленский: олигархи не имеют влияния на Кабмин

7 марта, 14:56

Руслан Ровик

Президент заверил, что не собирается увольнять эффективных чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинские олигархи не имеют никакого влияния на правительство Украины, хотя и контролируют значительную часть активов страны.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию Bloomberg Quint.

"Им (олигархам – Ред.) принадлежит 70-80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших – мы должны это понимать", - рассказал он.

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При этом Зеленский заверил, что не планирует увольнять эффективных работников, а курс Украины не изменится от кадровых перестановок.

"Я не планирую менять ни одного человека в стране, который работает справедливо и эффективно", – отметил он, рассказывая о чиновниках, которых назначает президент.

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Напомним, ранее Зеленский объяснил причины замены Кабинета министров. Как известно, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады было отправлено в отставку правительство Алексей Гончарука.

Новым премьером в тот же день был назначен Денис Шмыгаль, кандидатуру которого предложил глава государства.


Больше об этом читайте в материале "Сегодня": "Рада назначила новый состав правительства: список министров".

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