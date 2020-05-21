Зеленский назначил представителя Украины в международных судах против России

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил заместителя главы Министерства иностранных дел Евгения Енина представлять Украину при рассмотрении дел против России в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы государства от 21 мая.

В частности, Енин будет курировать дела в Международном суде ООН по нарушениям Россией международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма, а также о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Также в его компетенции будут находиться дела о "правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей"

Заместителем Енина стал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

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Напомним, что с 2005 по 2010 год Евгений Енин был секретарем посольства Украины в Молдове, после этого он работал в Министерстве иностранных дел, а в 2012−2016 годах был советником посольства Украины в Италии.

В 2016 году он был назначен на должность замгенпрокурора, а в апреле 2019 года был уволен по собственному желанию.

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Как сообщали новости "Сегодня", одной из последних побед Украины в международных судах стал спор "Нафтогаза" и "Газпрома" по газу, в результате которого Стокгольмский арбитраж обязал россиян выплатить Украине крупную сумму.

В декабре 2019 года "Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов, а Украина, в свою очередь, отказалась от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов.

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