Зеленский определил, с кем поедет в США на Генассамблею ООН

Президент Владимир Зеленский примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но отправится он туда не сам. Глава государства утвердил состав украинской делегации и ее директивы. Подписан соответствующий указ.
"Образовать делегацию Украины для участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН … Утвердить директивы делегации Украины на сессии ГА ООН (прилагаются, тайно)", – говорится в указе президента.
В состав делегации вошли следующие лица:
- Пристайко Вадим Владимирович – министр иностранных дел Украины, глава делегации;
- Ельченко Владимир – постоянный представитель Украины при ООН;
- Жовква Игорь Иванович – заместитель руководителя Офиса президента Украины;
- Кислица Сергей Олегович – заместитель министра иностранных дел Украины;
- Коляда Оксана Васильевна – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Кувшинникова Виктория Анатольевна – заместитель директора, начальник отдела ООН Департамента международных организаций МИД Украины;
- Луцкевич Алексей Романович – заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики, заведующий отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики Офиса президента Украины;
- Нимчинский Руслан Михайлович – исполняющий обязанности директора Департамента международной безопасности МИД Украины;
- Филипенко Евгения – директор Департамента международных организаций МИД Украины;
- Яременко Богдан Васильевич – председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (по согласию).
Как сообщали новости "Сегодня", Генассамблея ООН включила в повестку дня обсуждение ситуации на Донбассе и в Крыму. Как отмечал заместитель главы МИДа Сергей Кислица, против сохранения в повестке дня следующей ГА ООН пункта о ситуации на оккупированных территориях Украины проголосовали Беларусь, Бирма, Бурунди, Венесуэла, Армения, ДРК, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, РФ, Сербия, Сирия и Филиппины.
В свою очередь в МИДе отметили, что на 74-й сессии ГА ООН Украина продолжит работать над восстановлением территориальной целостности.
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