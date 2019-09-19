Зеленский определил, с кем поедет в США на Генассамблею ООН

Глава государства также утвердил «тайные» директивы для украинской делегации

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но отправится он туда не сам. Глава государства утвердил состав украинской делегации и ее директивы. Подписан соответствующий указ.

"Образовать делегацию Украины для участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН … Утвердить директивы делегации Украины на сессии ГА ООН (прилагаются, тайно)", – говорится в указе президента.

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В состав делегации вошли следующие лица:

Пристайко Вадим Владимирович – министр иностранных дел Украины, глава делегации;

Ельченко Владимир – постоянный представитель Украины при ООН;

Жовква Игорь Иванович – заместитель руководителя Офиса президента Украины;

Кислица Сергей Олегович – заместитель министра иностранных дел Украины;

Коляда Оксана Васильевна – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Кувшинникова Виктория Анатольевна – заместитель директора, начальник отдела ООН Департамента международных организаций МИД Украины;

Луцкевич Алексей Романович – заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики, заведующий отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики Офиса президента Украины;

Нимчинский Руслан Михайлович – исполняющий обязанности директора Департамента международной безопасности МИД Украины;

Филипенко Евгения – директор Департамента международных организаций МИД Украины;

Яременко Богдан Васильевич – председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (по согласию).

Как сообщали новости "Сегодня", Генассамблея ООН включила в повестку дня обсуждение ситуации на Донбассе и в Крыму. Как отмечал заместитель главы МИДа Сергей Кислица, против сохранения в повестке дня следующей ГА ООН пункта о ситуации на оккупированных территориях Украины проголосовали Беларусь, Бирма, Бурунди, Венесуэла, Армения, ДРК, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, РФ, Сербия, Сирия и Филиппины.

В свою очередь в МИДе отметили, что на 74-й сессии ГА ООН Украина продолжит работать над восстановлением территориальной целостности.

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