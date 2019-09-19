Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,67
27,27

Зеленский определил, с кем поедет в США на Генассамблею ООН

19 сентября, 16:35

Глава государства также утвердил «тайные» директивы для украинской делегации

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но отправится он туда не сам. Глава государства утвердил состав украинской делегации и ее директивы. Подписан соответствующий указ.

"Образовать делегацию Украины для участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН … Утвердить директивы делегации Украины на сессии ГА ООН (прилагаются, тайно)", – говорится в указе президента.

Реклама

В состав делегации вошли следующие лица:

В тренде
Рада "перезагружает" власть, а Украина и Россия говорят о транзите газа: топ-темы дня
  • Пристайко Вадим Владимирович – министр иностранных дел Украины, глава делегации;
  • Ельченко Владимир – постоянный представитель Украины при ООН;
  • Жовква Игорь Иванович – заместитель руководителя Офиса президента Украины;
  • Кислица Сергей Олегович – заместитель министра иностранных дел Украины;
  • Коляда Оксана Васильевна – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Кувшинникова Виктория Анатольевна – заместитель директора, начальник отдела ООН Департамента международных организаций МИД Украины;
  • Луцкевич Алексей Романович – заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики, заведующий отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики Офиса президента Украины;
  • Нимчинский Руслан Михайлович – исполняющий обязанности директора Департамента международной безопасности МИД Украины;
  • Филипенко Евгения – директор Департамента международных организаций МИД Украины;
  • Яременко Богдан Васильевич – председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (по согласию).

Как сообщали новости "Сегодня", Генассамблея ООН включила в повестку дня обсуждение ситуации на Донбассе и в Крыму. Как отмечал заместитель главы МИДа Сергей Кислица, против сохранения в повестке дня следующей ГА ООН пункта о ситуации на оккупированных территориях Украины проголосовали Беларусь, Бирма, Бурунди, Венесуэла, Армения, ДРК, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, РФ, Сербия, Сирия и Филиппины.

В свою очередь в МИДе отметили, что на 74-й сессии ГА ООН Украина продолжит работать над восстановлением территориальной целостности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

указ Зеленский делегация ГА ООН

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После нападений и поджога дома Гонтареву позвали в США
После нападений и поджога дома Гонтареву позвали в СШАПолитика
Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого
Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-ХмельницкогоПолитика
Цены на газ, пиво, изменения в ПДД: что рассмотрит Рада на этой неделе
Цены на газ, пиво, изменения в ПДД: что рассмотрит Рада на этой неделеПолитика
В полиции сообщили подробности нападения на замглавы КГГА
В полиции сообщили подробности нападения на замглавы КГГАПроисшествия
Лукашенко назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на Донбассе
Лукашенко назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на ДонбассеПолитика
"Это месть политических оппонентов" – Порошенко о поджоге дома ГонтаревойПолитика

Новости партнеров

Loading...