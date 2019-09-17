Генассамблея ООН: Украина продолжит работать над восстановлением территориальной целостности

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Украина в рамках новой сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций продолжит работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.

"Украина как одно из государств-основателей Организации выступает за усиление роли многосторонних механизмов, в частности ООН, в решении насущных проблем современности. В условиях все более настойчивых попыток разрушить мировой порядок, основанный на международном праве и принципах Устава ООН, лидерство этой международной организации является критически необходимым", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

"В рамках работы новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжим работать над реализацией национальных приоритетов, прежде всего в сфере восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – отметили в МИД.

В этой связи украинские дипломаты положительно оценивают результаты голосования 16 сентября о включении в проект повестки дня 74-й сессии отдельного пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

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"Рассчитываем на дальнейшую поддержку международных партнеров в вопросах прекращения вооруженной агрессии против Украины и достижения мирного урегулирования и деоккупации Крымского полуострова и части Донбасса", – говорится в сообщении.

Напомним, что во вторник, 17 сентября, открылась 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

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В повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября, включен пункт о ситуации на оккупированных территориях Украины. Президент Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН.

К тому же, в ООН призвали власти Украины принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов.

Ранее Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму.

Кроме того, в ООН назвали колоссальной работу Фонда Рината Ахметова на Донбассе.

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