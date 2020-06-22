Зеленский откровенно ответил, верит ли он в мир с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что хочет прекратить войну, а также помочь украинцам и изменить ситуацию в стране к лучшему.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, так Зеленский на вопрос канадского портала The Globe and Mail о том, надеется ли он, что с Владимиром Путиным можно заключить соглашение о мире.

Журналист при этом напомнил, что сейчас Кремль "играет мускулами", готовясь к Параду победы в Москве.

"Это ответственность. Не всем Бог дает шанс нести такую ​​ответственность и сделать то, что может помочь украинцам, изменить ситуацию и остановить войну. У меня есть этот шанс, и я хочу его использовать. Это все, чего я хочу", – ответил Зеленский.

При этом он отметил, что из-за загруженного графика он почти не видит своих детей, у него нет времени на хобби и на спорт.

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Напомним, что ранее Владимир Зеленский назвал прекращение войны на востоке страны и возвращение всех захваченных территорий главной задачей украинского правительства.

Кроме того, он также четко дал понять, что любители "русского мира" могут уехать с оккупированных территорий в Россию.

А о военном совещании во главе с Зеленским после эскалации на Донбассе, смотрите в видеосюжете:

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