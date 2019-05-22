Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы администрации президента
Президент Украины издал новый указ относительно Елены Зеркаль
Украинский президент Владимир Зеленский отменил действие подписанного накануне указа о назначении Елены Зеркаль заместителем главы своей администрации.
Соответствующий указ президента Украины №315/2019 "Об отмене Указа Президента Украины от 21 мая 2019 № 309" был обнародован пресс-службой главы государства утром 22 мая.
"Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года №309 "О назначении Е. Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины", – гласит текст.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Елена Зеркаль отказалась от должности, на которую была назначена. Кроме того, с сайта президента исчез текст указа о ее назначении. По данным СМИ, Елена Зеркаль якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП.
Сама она обещала разъяснить возникшую неразбериху позже.
"Парадоксы указа 309 порождают слухи и недоразумения. Лично я не люблю в такой способ держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать – вопрос не в должности", – написала она на своей странице в Facebook.
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