Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы администрации президента

Президент Украины издал новый указ относительно Елены Зеркаль

Лана Зеркаль. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

Украинский президент Владимир Зеленский отменил действие подписанного накануне указа о назначении Елены Зеркаль заместителем главы своей администрации.

Соответствующий указ президента Украины №315/2019 "Об отмене Указа Президента Украины от 21 мая 2019 № 309" был обнародован пресс-службой главы государства утром 22 мая.

"Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года №309 "О назначении Е. Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины", – гласит текст.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Елена Зеркаль отказалась от должности, на которую была назначена. Кроме того, с сайта президента исчез текст указа о ее назначении. По данным СМИ, Елена Зеркаль якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП.

Сама она обещала разъяснить возникшую неразбериху позже.

"Парадоксы указа 309 порождают слухи и недоразумения. Лично я не люблю в такой способ держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать – вопрос не в должности", – написала она на своей странице в Facebook.

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