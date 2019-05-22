"Вопрос не в должности": Зеркаль отреагировала на исчезновение указа о ее назначении в АП

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль обещает сегодня дать четкое объяснение

Елена Зеркаль. Фото: facebook.com/lana.zerkal.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль пообещала сегодня объяснить ситуацию с исчезновением с сайта Главы государства указа о ее назначении заместителем главы Администрации президента. Об этом она написала в Facebook.

"Парадоксы указа 309 порождают слухи и недоразумения. Лично я не люблю в такой способ держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать – вопрос не в должности", – написала она.

Ранее сообщалось, что Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. С сайта президента, в частности, исчез текст указа о ее назначении. По данным СМИ, Елена Зеркаль якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении заместителей главы Администрации президента Украины, в частности – Юрия Костюка, Руслана Рябошапки, Елены Зеркаль и Кирилла Тимошенко.

Кроме того, он назначил своего советника Андрея Иосифовича Богдана главой Администрации президента . Богдан известен тем, что был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова (2010-2014). Заслуженный юрист Украины.

Кроме того, Зеленский сделал ряд назначений своих помощников и представителей.

Зеленский издал ряд указов, которыми сменил руководство Генштаба ВСУ , уволив Виктора Муженко (№301/2019) и назначив на этот пост Руслана Хомчака (№302/2019).

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