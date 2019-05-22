Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП – СМИ
Зеркаль якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России
Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.
О ее отказе сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в команде Зеленского.
С сайта президента исчез текст указа о ее назначении. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.
Издание отмечает, что Елена Зеркаль якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Богдана.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении заместителей главы Администрации президента Украины, в частности – Юрия Костюка, Руслана Рябошапки, Елены Зеркаль и Кирилла Тимошенко.
Кроме того, он назначил своего советника Андрея Иосифовича Богдана главой Администрации президента . Богдан известен тем, что был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова (2010-2014). Заслуженный юрист Украины.
Кроме того, Зеленский сделал ряд назначений своих помощников и представителей.
Зеленский издал ряд указов, которыми сменил руководство Генштаба ВСУ , уволив Виктора Муженко (№301/2019) и назначив на этот пост Руслана Хомчака (№302/2019).
Также читайте на сайте "Сегодня" 20 мая проходила инаугурация Зеленского .
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