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Зеленский отправил бывшего первого замглавы СБУ Демчину в запас с правом ношения формы

28 сентября, 15:14

Павел Демчина подал в отставку еще в мае 2019 года

Фото: Yaroslav Antonyak/Facebook

Фото: Yaroslav Antonyak/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину в запас СБУ. Соответствующий документ №719/2019 от 28 сентября размещен на сайте главы государства.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", – говорится в указе.

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Напомним, Демчина подал в отставку в мае 2019 года вслед за многими другими топ-чиновниками периода правления Петра Порошенко.

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Ранее Зеленский сменил должность Владиславу Бухареву, уволив из Службы внешней разведки (СВР) и назначив заместителем главы Службы безопасности – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

При этом в августе Зеленский устроил "разнос" руководству СБУ и прокуратуры Житомирской области. Президент выразил недовольство работой силовиков в вопросе борьбы с незаконной добычей янтаря. Также он приказал уволить глав СБУ в трех областях и ряд начальников полиции.

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Источник: Сегодня

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