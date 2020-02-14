Зеленский отправился в Германию на конференцию по безопасности

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Во время форума Владимир Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.

Реклама

Кроме того, в рамках визита глава государства проведет ряд международных встреч.

Напомним, первая Мюнхенская конференция прошла в 1963 году в разгар Холодной войны сразу после Карибского кризиса, чтобы снизить градус напряжения по обе стороны Атлантики.

В тренде В Мюнхене представили пророссийский план прекращения войны на Донбассе – 12 шагов

В этом году в составе украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским будут министры иностранных дел Вадим Пристайко и обороны Андрей Загороднюк, а также теперь уже глава Офиса президента Андрей Ермак. Встречи министров иностранных дел "Нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности, несмотря на то, что подготовка серьезно прорабатывалась, не будет. Под серьезным знаком вопроса и "Париж-2" – встреча лидеров "Нормандия" в апреле в Берлине.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2019 года в Мюнхенской конференции принимал участие пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко. Он выступал с докладом в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе". В целом все внимание было приковано к новой гонке вооружений, на пороге которой стоит мир после выхода США из Договора о РСМД с Россией. Не обошли вниманием и Украину. Читайте подробнее об итогах Мюнхенской конференции-2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама