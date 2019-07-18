Зеленский отправился в Запорожскую область: детали визита

Глава государства продолжает свое "турне" по стране и изучение проблем в регионах

Владимир Зеленский в Одессе. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Запорожскую область. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что это будет однодневный визит, где глава государства ознакомится с ходом ремонта автомобильного переезда через плотину Днепровской гидроэлектростанции.

Также Владимир Зеленский осмотрит объект незавершенного строительства "Автотранспортная магистраль через реку Днепр в городе Запорожье" и ознакомится с состоянием мостов имени Преображенского.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля президент совершил рабочие поездки в Николаевскую и Харьковские области, где снова не обошлось без резких заявлений и общений с чиновниками. Так, например, во время визита на юг страны Зеленский потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА. Президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.

Кроме того, он устроил "разборки" с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, которая называла его малоросом еще во время предвыборной президентской кампании.

После этого Зеленский отправился в Харьков, где инспектировал леса и разбирался с "черными лесорубами". Одним из поводов его поездки стала массовая незаконная вырубка деревьев в лесах региона.

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