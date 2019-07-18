Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский отправился в Запорожскую область: детали визита

18 июля, 13:14

Глава государства продолжает свое "турне" по стране и изучение проблем в регионах

Владимир Зеленский в Одессе
Владимир Зеленский в Одессе. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Запорожскую область. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что это будет однодневный визит, где глава государства ознакомится с ходом ремонта автомобильного переезда через плотину Днепровской гидроэлектростанции.

Также Владимир Зеленский осмотрит объект незавершенного строительства "Автотранспортная магистраль через реку Днепр в городе Запорожье" и ознакомится с состоянием мостов имени Преображенского.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля президент совершил рабочие поездки в Николаевскую и Харьковские области, где снова не обошлось без резких заявлений и общений с чиновниками. Так, например, во время визита на юг страны Зеленский потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА. Президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.

Кроме того, он устроил "разборки" с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, которая называла его малоросом еще во время предвыборной президентской кампании.

После этого Зеленский отправился в Харьков, где инспектировал леса и разбирался с "черными лесорубами". Одним из поводов его поездки стала массовая незаконная вырубка деревьев в лесах региона.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег визит, Зеленский, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский отправился в Запорожскую область: детали визита". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский снова созывает внеочередное заседание Рады и "отчитал" Парубия

Сегодня, 12:57

Глава государства резко раскритиковал работу нынешнего состава Рады и напомнил, сколько стоит их один рабочий день

Зеленский сообщил о новой коррупционной схеме в "оборонке" на 300 млн долларов

Сегодня, 11:52

Команда президента уже передала соответствующие материалы в правоохранительные органы

Глава Укртрансбезопасности отстранен от должности: Зеленский назвал причину

Сегодня, 11:32

Глава государства недоволен работой Михаила Ноняка в сфере транспорта и сообщил о поборах

Наказание за незаконное обогащение: подробности законопроекта Зеленского

Сегодня, 11:15

Должностным лицам будет "светить" до 10 лет тюрьмы за незаконно нажитые активы

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Продукты и элементы для роста волос

Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?

Настоящая леди: Джей Ло удивляет мир шикарными нарядами

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

ТОП-25 банков Украины по качеству депозитов в 2019

Почему нельзя фотографироваться в зеркале

Лесю Никитюк заподозрили в "уколах красоты"

Как родить без боли – мечта каждой роженицы

Как назвать мальчика по месяцам

15 красавиц российского кино

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

Вчера, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Туристический бум в Чернобыле привел к тому, что из него решили сделать бренд: что будет с зоной

16 июля, 07:00

Власти планируют проложить водную трассу в зоне отчуждения

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

5 самых полезных фруктов для сердца

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь