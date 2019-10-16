Зеленский отреагировал на гибель девушки-бойца ВСУ на Донбассе

Ситуация на передовой все больше обостряется и украинская армия несет потери

Фото: facebook.com/sluga95

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Латвию рассказал о серьезных потерях украинской армии на фронте.

На пресс-конференции журналисты задали ему вопрос относительно ситуации с разведением сил в районе Золотого и Петровского, на что президент Украины, среди прочего, сообщил о потерях ВСУ.

"К сожалению, страшная трагедия – вчера у нас двое погибших. Мы потеряли двух наших людей, одну женщину. Очень жаль. Я накануне, за день до этого, был именно в этом месте, и, к сожалению, это большая трагедия для всех украинцев", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 октября на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов. В результате боевых действий два бойца ВСУ погибли, еще пятеро – ранены.

Также стало известно о гибели военнослужащей Ярославы Никоненко из 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, у которой ранее на Донбассе погиб отец.

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