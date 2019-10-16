За сутки 26 обстрелов, погибшие и раненые: в штабе ООС рассказали о ситуации

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За прошлые сутки, 15 октября, на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Два бойца ВСУ погибли, еще пятеро – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"15 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов. Пять раз боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Марьинки. Трижды, из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов, стреляли неподалеку Авдеевки. Еще три обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты устроили у Водяного на Приазовье. Дважды в районе Новогнатовки велся огонь из вооружения БМП-1 и гранатометов. У Опитного стреляли из миномета калибра 82 мм. Еще два раза неподалеку Павлополя враг применил крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Дважды у Новотроицкого боевики ударили из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Пищевиков российские наемники стреляли из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов. Вблизи Новолуганского велся огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Два обстрела из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов боевики устроили неподалеку Луганского. Дважды в районе Золотого оккупанты стреляли из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. У Майского враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов, два военнослужащих Объединенных сил погибли, четыре – получили ранения, а еще один военный – боевое травмирования", – рассказали в ООС.

Напомним, 14 октября на Донбассе боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на передовую в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе ознакомился с ситуацией на линии столкновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных.

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