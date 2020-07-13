Зеленский отреагировал на победу Дуды на выборах в Польше

Глава государства Владимир Зеленский поздравил Анджея Дуду с победой на выборах президента Польши.

Реклама

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Искренне поздравляю господина президента Анджея Дуду с победой на выборах. Желаю Польше под вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее", – написал глава украинского государства.

Отметим, что в первом туре сенсаций не произошло: победу одержал действующий президент. Тогда Анджей Дуда опередил своего основного конкурента мэра Варшавы на 13%. Во втором туре борьба была более равной, и здесь Дуда обошел его всего на 3%. Ранее новости "Сегодня" писали, как результаты выборов в Польше повлияют на украинско-польские взаимоотношения и заробитчан.

Реклама

Напомним, последний раз главы двух государств встречались в конце января текущего года в Освенциме, куда украинский лидер прибыл для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау. Президент Украины после встречи с Дудой отмечал, что удалось решить исторические споры. Читайте подробнее в нашем материале о поездке Зеленского в Польшу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама