Выборы президента Польши: избирательная комиссия назвала победителя

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные Государственной избирательной комиссии по итогам обработки 99,97% бюллетеней, передает ТАСС.

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Как заявил на пресс-конференции глава избиркома Сильвестр Марчиняк, за Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а его конкурента мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 48,79% проголосовавших.

По словам Марчиняка, сейчас объявить официальные итоги выборов нельзя, так как еще не поступили протоколы от нескольких окружных избирательных комиссий, в том числе из-за границы.

"Но это не те цифры, которые повлекли бы за собой изменение результата выборов", - добавил он.

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Явка, по предварительным данным, составила 68,12%.

"Несмотря на пандемию и сезон отпусков, явка значительно выше первого тура выборов (28 июня она составила 64,51% – Ред.). Это рекорд президентских выборов в XXI веке", - указал Марчиняк.

Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия должна представить в течение 48 часов с момента закрытия избирательных участков.

Ранее новости "Сегодня" писали, как результаты выборов повлияют на украинско-польские взаимоотношения и заробитчан.

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