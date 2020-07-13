Українська
$ 26,95
30,4
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Выборы президента Польши: избирательная комиссия назвала победителя

13 июля, 10:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Действующий президент страны Дуда сохранил свой пост

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные Государственной избирательной комиссии по итогам обработки 99,97% бюллетеней, передает ТАСС.

Реклама

Как заявил на пресс-конференции глава избиркома Сильвестр Марчиняк, за Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а его конкурента мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 48,79% проголосовавших.

По словам Марчиняка, сейчас объявить официальные итоги выборов нельзя, так как еще не поступили протоколы от нескольких окружных избирательных комиссий, в том числе из-за границы.

"Но это не те цифры, которые повлекли бы за собой изменение результата выборов", - добавил он.

Читайте также: Дуда планирует на уровне Конституции Польши запретить гей-парам усыновление детей

В тренде
В Польше начался второй тур выборов президента
Реклама

Явка, по предварительным данным, составила 68,12%.

"Несмотря на пандемию и сезон отпусков, явка значительно выше первого тура выборов (28 июня она составила 64,51% – Ред.). Это рекорд президентских выборов в XXI веке", - указал Марчиняк.

Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия должна представить в течение 48 часов с момента закрытия избирательных участков.

Ранее новости "Сегодня" писали, как результаты выборов повлияют на украинско-польские взаимоотношения и заробитчан.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы Польша Анджей Дуда

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выборы президента Польши: чем кандидаты хороши для Украины и плохи для России
Выборы президента Польши: чем кандидаты хороши для Украины и плохи для РоссииЕвросоюз
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого "Боинга"Россия
ВОЗ внезапно изменила прогноз по второй волне коронавируса
ВОЗ внезапно изменила прогноз по второй волне коронавирусаДругие страны
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам России
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам РоссииСША
Коронавирус ускоряется: директор ВОЗ озвучил плохие новости
Коронавирус ускоряется: директор ВОЗ озвучил плохие новостиДругие страны
В Берлине прошли 11-часовые переговоры по Донбассу: о чем договорились
В Берлине прошли 11-часовые переговоры по Донбассу: о чем договорилисьПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять