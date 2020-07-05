Выборы президента Польши: чем кандидаты хороши для Украины и плохи для России

Во второй тур президентских выборов Польши вышел действующий глава государства Анджей Дуда и оппозиционер Рафал Тшасковский. Как результаты выборов повлияют на украино-польские взаимоотношения и заробитчан

После непродолжительной паузы, связанной с подведением итогов первого тура президентских выборов, в соседней Польше стартовал финальный забег претендентов на кресло главы государства. Голосование во втором туре пройдет через неделю – 12 июля.

Ожидаемый результат

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В первом туре сенсаций не произошло: победу в нем одержал действующий президент, поддерживаемый правящей партией "Право и справедливость", Анджей Дуда. По официальным данным Национальной избирательной комиссии (НИК) Польши, за него проголосовали 43,5% избирателей. Что несколько больше, нежели в день выборов давали экзит-полы, и больше, чем фигурировало в соцопросах.

Конкуренцию ему в финальном голосовании составит мэр Варшавы, замглавы оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский. За него, по официальным данным НИК, проголосовали 30,46% (здесь данные социологов и официальные данные практически не отличаются).

Любопытно, что граждане Польши, голосовавшие в Украине, продемонстрировали еще большие симпатии к действующему президенту. На избирательных участках в Украине Дуда набрал 51,71% голосов, Тшасковский – 29,75%. Зато последний одержал победу в Киеве и области. Напротив, на участках в России (и особенно в Москве и Санкт-Петербурге) более популярен был именно мэр Варшавы.

При этом второй тур выборов, как отмечают эксперты, будет еще более сложным для действующего главы Польши. По их оценкам, Дуде отойдут голоса ультраправого кандидата Кшиштофа Босака (это около 7,5%). В то же время граждане Польши, отдавшие в первом туре предпочтение всем остальным оппозиционным кандидатам, поддержат Тшасковского. Таким образом, разрыв между кандидатами во втором туре будет минимальным. Хотя эксперты все же отдают небольшое предпочтение действующему президенту.

По вопросу Украины – согласие

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Открытым остается вопрос, какие изменения могут принести эти выборы для Украины. Тема взаимоотношений с нашей страной практически не звучала во время кампании. Но не потому, что интерес Польши к нашей стране ослаб. А, скорей, потому, что по вопросу Украины у представителей различных политических сил Польши, в принципе, схожее мнение.

Впрочем, "почти" – не значит совсем. Уже перед самым первым туром выборов Анджей Дуда, вылетая в США на встречу с Дональдом Трампом, сделал довольно резкий выпад по отношению к своему основному оппоненту.

"В то время, когда правила "Гражданская платформа", членом которой является Рафал Тшасковский, Россия вторглась в Украину. Безопасность Польши в то время базировалась исключительно на нашей армии, и многие люди очень боялись, – сказал Дуда. – Сегодня в Польше присутствуют войска НАТО, в том числе американские. Это результат эффективной и мирной политики. Я обещаю, что продолжу ее проводить", – заявил президент Польши.

Оппозиционный кандидат отреагировал мгновенно, отметив, что вопросы агрессии России против Украины, санкций против России не должны быть элементами политический игры во время выборов.

"Мне казалось, что присутствие американских войск в Польше, агрессия России против Украины – это те вещи, по которым есть согласие и которые не используются в политической игре, – сказал Тшасковский. – Это (размещение американских войск в Польше, – авт.) – один из немногих примеров, когда у нас есть продолжение во внешней политике. Точно то же можно сказать о жесткой позиции по отношению к агрессии России против Украины, жесткой позиции в отношении введения санкций против России", – отметил кандидат.

Дуда устраивает Украину. Тшасковский тоже

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Эксперты сайта "Сегодня" в один голос отмечают, что, по сути, при любом результате выборов президента Польши для нас ничего не изменится.

"Дуда представляет консервативную "Право и справедливость", которая в своей риторике может использовать и элементы евроскептицизма, и элементы национализма во внутриполитической пропаганде для мобилизации электората. И это одна из причин, почему в свое время у нас возникли проблемы с Польшей в сфере исторической памяти. Это, в общем, понятно: для одной стороны они могут быть героями, а для другой – нет. Тшасковский же – член либеральной "Гражданской позиции", которая меньше акцентирует внимание на таких вопросах. Поэтому, наверное, если бы эта сила одержала победу, нам бы легче было улаживать противоречия по вопросам исторической памяти", – отмечает профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Однако, по его словам, в случае победы Анджея Дуды Польша все равно останется нашим стратегическим партнером.

"Да, останутся вопросы, которые нас могут разъединять. Но это практически обычное дело во взаимоотношениях любых двух соседних стран. Так было всегда и так будет. Важно, что гораздо больше будет того, что нас объединяет. А нас объединяют экономические взаимоотношения. Объединяет отношение к российской агрессии, к России. Если вы посмотрите, Путин в последнее время очень много наговорил в адрес Польши – фактически повторяя советскую пропаганду. И нынешняя власть Польши реагирует достаточно жестко на эти выпады. По большому счету, ПИС в плане взаимоотношений с Россией имеет, можно сказать, чуть более жесткую позицию, чем "Гражданская инициатива", – отмечает Алексей Гарань.

При этом он отмечает, что после победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского отношения между странами по дискуссионным вопросам улучшились.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Максим Джигун.

"Возможно, если президентом все же будет избран Тшасковский, взаимоотношения Польши и Украины еще более улучшатся. Мэр Варшавы выступает за укрепление международных отношений, за сглаживание острых углов, которые мешают развитию отношений. Но нельзя сказать, что при президенте Дуде отношения Польши и Украины как-то ухудшились. Они остаются добрыми и партнерскими, Польша остается нашим ближайшим союзником и оказывает очень сильную поддержку, особенно в вопросе борьбы с агрессией России", – говорит Максим Джигун.

По мнению эксперта по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Ильи Кусы, отличия во внешней политике Польши в случае победы того или иного кандидата больше будут касаться взаимоотношений с Вашингтоном и Брюсселем, нежели с Киевом.

"Оба кандидата придерживаются примерно одинаковой политики по отношению к Украине. Если победит представитель оппозиции, то, наверное, Польша во внешней политике будет больше ориентироваться на Брюссель. В то время как сейчас она ориентируется больше на США. Мнение той или иной стороны будет учитываться и при формировании политики по Украине. Но именно лишь учитываться – Польша по-прежнему будет формировать эту политику, исходя из своих национальных интересов", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Илья Куса.

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Он также считает, что, в случае победы Тшасковского, вопросы, которые мешали взаимоотношениям стран (преимущественно вопросы истории), отойдут на второй план.

"Хотя замечу, что и Дуда, несмотря на то, что он является креатурой правых, не поднимал остро эти исторические вопросы. А те, что были, они на первой встрече с президентом Владимиром Зеленским, вроде как уладили. Сейчас с этим спокойнее. Кроме того, Польша старается быть посредником в нашем сотрудничестве с США – например, они организовали встречу Зеленского в Варшаве с Майклом Пенсом в сентябре прошлого года", – говорит эксперт.

Заробитчане изменений не почувствуют

Не ощутят особой разницы в политике Польши и украинские трудовые мигранты в этой стране.

"На политику страны по заробитчанам больше влияет все же правительство. Хотя и президент, конечно, формируя внешнюю политику, также имеет определенное влияние. В Польше, как мне кажется, хотя и есть некоторое "напряжение" по вопросу украинских заробитчан, и даже критика, все же присутствует консенснусное понимание базового экономического интереса. А именно: без украинских заробитчан польская экономика динамично развиваться не может. Поэтому и в этой сфере особых изменений ожидать не стоит. Разве что могут быть тактические регуляторные изменения, в зависимости от ситуации", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

При этом эксперт подчеркнул, что в вопросах, связанных с заробитчанами, большую активность и заинтересованность должна проявлять как раз Украина.

"Нам нужно решать вопрос социальных гарантий для заробитчан. Они там получают зарплату, платят налоги. Все это остается в Польше. А где они потом будут получать пенсию? В Украине. В сфере социальной защиты, правовой защиты граждан Украины, работающих в Польше, есть нерешенные вопросы", – отмечает эксперт.

Странам есть над чем работать

Эксперты отмечают, что и в других сферах сотрудничество Украины и Польши можно было бы усилить.

"Я считаю, что сейчас мяч как раз на нашей стороне. Именно Украине надо более активно проявлять свою позицию по вопросу еще большего углубления отношений. Но в последнее время в этом плане я не вижу каких-то прорывов, стратегий, предложений. Создается ощущение, что Киев "успокоился" по поводу Польши. Вот, по умолчанию, есть союзник, надежный, нормальный, все, вроде, хорошо. Ну и пусть будет так. А прогресса не видно", – говорит Илья Куса.

"Мы, по сути, стали поставщиками недорогой квалифицированной рабочей силы в Польшу. А сами от этого ничего не выигрываем. Кроме того, что снимаем напряжение на нашем рынке труда и часть денег оттуда приходит в Украину. Тоже немало, но ситуация противоречивая. Но тут можно искать варианты взаимодействия. Например, чтобы "в ответ" Польша больше инвестировала в Украину. Недостаточно она инвестирует. Это не президент Польши решает, но он может посодействовать", – отмечает Владимир Фесенко.

Как проходил первый тур выборов президента Польши смотрите в сюжете "Сегодня":

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