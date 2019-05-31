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Зеленский отстранил задержанного на взятке главу Коростенской РГА

31 мая, 19:04

Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Сергея Дмитрука от должности главы Коростенской районной государственной администрации Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая.

"Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины отстранить Дмитрука Сергея Васильевича от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области", – говорится в распоряжении №56/2019-рп.

Отметим, главу Коростенской райгосадминистрации в Житомирской области Сергея Дмитрука и начальника отдела РГА задержали на получении 1,5 тысячи долларов взятки. По данным ГПУ, Дмитрук и начальник отдела РГА в течение марта требовали от заявительницы неправомерную выгоду за выделение земли на территории района. Факт получения взятки правоохранители разоблачили 23 апреля. После получения взятки чиновников задержали, а предмет преступления изъяли.

Напомним, Зеленский уволил еще двух чиновников СБУ. Одного из сотрудников спецслужбы глава государства убрал сразу с двух должностей. 

Кроме того, 30 мая президент внес в Верховную Раду представления на увольнения главы СБУ Василия Грицака, министров Обороны и иностранных дел Степана Полторака и Павла Климкина соответственно. Стоит отметить, что Грицак ранее сам заявил об отставке.


В то же время в ЕС рассказали, какой видят реформу СБУ при новом президенте. Заместитель главы представительства Евросоюза в Украине Анника Вайдеманн отмечала, что отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины в западные страны.

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Тег взятка, увольнение, взяточничество, Зеленский, должность

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