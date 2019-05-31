Зеленский отстранил задержанного на взятке главу Коростенской РГА
Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Сергея Дмитрука от должности главы Коростенской районной государственной администрации Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая.
"Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины отстранить Дмитрука Сергея Васильевича от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области", – говорится в распоряжении №56/2019-рп.
Отметим, главу Коростенской райгосадминистрации в Житомирской области Сергея Дмитрука и начальника отдела РГА задержали на получении 1,5 тысячи долларов взятки. По данным ГПУ, Дмитрук и начальник отдела РГА в течение марта требовали от заявительницы неправомерную выгоду за выделение земли на территории района. Факт получения взятки правоохранители разоблачили 23 апреля. После получения взятки чиновников задержали, а предмет преступления изъяли.
Напомним, Зеленский уволил еще двух чиновников СБУ. Одного из сотрудников спецслужбы глава государства убрал сразу с двух должностей.
Кроме того, 30 мая президент внес в Верховную Раду представления на увольнения главы СБУ Василия Грицака, министров Обороны и иностранных дел Степана Полторака и Павла Климкина соответственно. Стоит отметить, что Грицак ранее сам заявил об отставке.
В то же время в ЕС рассказали, какой видят реформу СБУ при новом президенте. Заместитель главы представительства Евросоюза в Украине Анника Вайдеманн отмечала, что отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины в западные страны.
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