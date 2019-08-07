Зеленский ответил на новую петицию по увольнению Богдана

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ранее уже отвечал на петицию об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана, а теперь дал ответ на новую аналогичную, которая набрала необходимые 25 000 голосов (25 656). В таком случае глава государства обязан принять к рассмотрению и дать ответ.

В тексте петиции выдвинуто требование освободить Богдана с должности главы Администрации президента Украины, так как он не имеет права занимать данный пост на основании Закона Украины "Об очищении власти".

Автор петиции напомнил, что в периоды 17.03.2010 – 14.02.2011, 11.07.2013 – 05.03.2014 Андрей Богдан работал в должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики времен премьерства Николая Азарова. Согласно законодательству, Богдан должен подпадать под люстрацию.

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В то же время Владимир Зеленский ответил на петицию.

"Относительно поднятого в петиции вопроса отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года № 434 Андрей Богдан освобожден от должности главы Администрации президента Украины", – говорится в ответе.

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Напомним, ранее Зеленский своим указом переназначил сотрудников на Банковой – теперь они занимают должности не в Администрации президента, а в Офисе президента. Это касается и Богдана, который сначала был главой АП, а потом был переназначен и стал главой ОПУ.

Кроме того, недавно общественность в Украине взбудоражило появившееся в СМИ заявление Богдана об отставке. Смотрите на видео, как это объяснил Зеленский:

Отметим, что за последние пару месяцев глава государства дал несколько ответов на обращение граждан. Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Зеленский ответил на петицию о сокращении количества депутатов Рады. Стоит отметить, что он поддерживает подобную инициативу.

Также Зеленский отвечал на петицию по увольнению Авакова. Украинцы попросили президента отправить главу МВД в отставку, но он объяснил, почему это невозможно.

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