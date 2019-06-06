Зеленский ответил украинцам на петицию об его отставке

Глава государства перечислил варианты, в результате которых он мог бы освободить президентское кресло

Фото: Сегодня

Петиция об отставке президента Владимира Зеленского уже набрала достаточное количество голосов, однако глава государства объяснил, почему не покинет свой пост. Об этом говорится в его ответе на сайте президента.

Он отметил, что согласно закону должен ответить на обращение и требование граждан в петиции. Глава государства напомнил подписантам петиции, что, согласно Конституции, полномочия президента прекращаются в следующих случаях: отставки, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента, смерти.

"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам, покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины, которые поддержали мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму. С другой стороны, хочу предложить вам требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект закона "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)", который был подан мной в Верховную Раду 29 мая этого года", – написал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", петиция об отставке новоиспеченного президента Украины служит звоночком недовольства украинцев первыми шагами главы государства. Так, нам в комментарии политолог Олеся Яхно-Белковская объяснила, что значит петиция об отставке Зеленского. По ее словам, общество не понимает позицию президента и не видит логики в его решениях и действиях.

А тем временем, пока Зеленский требует принятия его закона об импичменте, сегодня Верховная Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президенту. Ранее в законодательстве был один важный пробел, который не позволял отстранять президента от власти, но теперь ситуация исправлена.

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