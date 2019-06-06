Зеленский ответил украинцам на петицию об его отставке
Глава государства перечислил варианты, в результате которых он мог бы освободить президентское кресло
Петиция об отставке президента Владимира Зеленского уже набрала достаточное количество голосов, однако глава государства объяснил, почему не покинет свой пост. Об этом говорится в его ответе на сайте президента.
Он отметил, что согласно закону должен ответить на обращение и требование граждан в петиции. Глава государства напомнил подписантам петиции, что, согласно Конституции, полномочия президента прекращаются в следующих случаях: отставки, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента, смерти.
"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам, покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины, которые поддержали мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму. С другой стороны, хочу предложить вам требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект закона "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)", который был подан мной в Верховную Раду 29 мая этого года", – написал Зеленский.
Как сообщали новости "Сегодня", петиция об отставке новоиспеченного президента Украины служит звоночком недовольства украинцев первыми шагами главы государства. Так, нам в комментарии политолог Олеся Яхно-Белковская объяснила, что значит петиция об отставке Зеленского. По ее словам, общество не понимает позицию президента и не видит логики в его решениях и действиях.
А тем временем, пока Зеленский требует принятия его закона об импичменте, сегодня Верховная Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президенту. Ранее в законодательстве был один важный пробел, который не позволял отстранять президента от власти, но теперь ситуация исправлена.
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