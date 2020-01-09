Зеленский по телефону поговорил с британским премьером: о чем шел разговор

Борис Джонсон и Владимир Зеленский / Фото: AFP

В четверг, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, он выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

"Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", – сказал Владимир Зеленский.

Президент подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.

"В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", – отметил глава государства.

Реклама

Президент пригласил Великобританию присоединиться к расследованию. Борис Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.

Зеленский и Джонсон также договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС.

"Новое соглашение между Украиной и Великобританией расширит нашу экономическое сотрудничество и закрепит стратегический характер партнерства", – подчеркнул президент.

Также собеседники затронули вопрос упрощения визового режима с Великобританией для граждан Украины.

Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о прогрессе в реализации договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате 9 декабря 2019. Президент также ознакомил премьер-министра Великобритании с ситуацией на Донбассе.

Со своей стороны Джонсон подтвердил мощную поддержку Украины и партнерство Великобритании в сфере безопасности и пригласилЗеленского посетить Лондон с целью дальнейшей интенсификации и углубления двустороннего сотрудничества.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обсудил с властями Швеции и Афганистана авиакатастрофу в Иране . По его словам, Киев готов максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права.

Также сообщалось, что Иран пригласил Украину вместе расследовать авиакатастрофу МАУ . Наших специалистов просят помочь в организации опознания тел и расследовании.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Новости "Сегодня" писали, что в Украине 9 января объявлен день траура по погибшим при крушении украинского Boeing 737 в Иране.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама