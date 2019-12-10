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Украинский президент подбил условный счет встречи в "нормандском формате"

10 декабря, 03:10

«Сейчас правильно быть дипломатом», - сказал Зеленский

Видео: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что условным счетом после встречи лидеров "Нормандской четверки"(Украина, Германия, Франция, Россия — ред) в Париже стала "ничья". Об этом он заявил, общаясь с журналистами после саммита.

"Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", — отметил украинский лидер по итогам переговоров.

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Основное заседание саммита началось вечером в понедельник в зале Мюрата Елисейского дворца и продлилось более двух часов. После этого состоялась двусторонняя беседа глав России и Украины, ставшая их первым личным контактом, а затем — рабочий ужин "четверки". Он продолжался около часа и десяти минут. Таким образом, считая более чем двухчасовое первое заседание, "нормандский саммит", без учета двусторонних встреч, занял 3,5 часа.

Еще до начала переговоров в нормандском формате в резиденции президента Франции состоялся ряд двусторонних встреч. В частности, Путин побеседовал поочередно с Меркель и Макроном.

Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Источник: ТАСС

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