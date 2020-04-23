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  1. Новости политики

Зеленский поддержал продление карантина: видеообращение президента

23 апреля, 17:14

Станислав Кожемякин

Данное решение основано на аналитике украинских экспертов

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал продление карантина в стране до 11 мая.

Об этом он заявил в видеообращении к согражданам, которое было опубликовано 23 апреля.

"Это верный шаг, который базируется на аналитике Национальной академии наук и Министерства здравоохранения", – сказал президент.

Полное видеообращение Владимира Зеленского к украинцам ниже:

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Напомним, что карантин в Украине действует с 12 марта. Изначально его планировали отменить 25 марта, но, не дожидаясь этой даты, продлили сразу до 24 апреля, а потом и до 11 мая.

При этом с 6 апреля в стране действуют ужесточенные меры – объявлен режим чрезвычайной ситуации, закрыты учебные заведения, заведения общепита, культурные учреждения, а в общественных местах необходимо находиться в прикрывающей рот и нос маске. Нарушителям предписаний грозят крупные штрафы.

Постепенно отменять карантин собираются после пика заболеваемости COVID-19, но когда он будет – никто не знает. Сначала пик прогнозировали на 14-17 апреля, но потом в Национальной академии наук Украины его перенесли на 2-5 мая.

Больше об этом читайте в материале "Когда закончится карантин и почему мы еще не скоро снимем маски" на нашем сайте.

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карантин Владимир Зеленский коронавирус видеообращение президент Украины

Источник: Сегодня

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