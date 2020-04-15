Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Новости политики

Зеленский подписал указ об ужесточении наказаний за поджоги сухой травы

15 апреля, 19:28

Руслан Ровик

Штрафы для поджигателей сухой травы серьезно увеличились, введена уголовная ответственность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает ответственность за сжигание сухой травы, который Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 13 апреля.

Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

"В пояснительной записке к документу уточняется, что самовольное сжигание листвы и сухой травы несет угрозу для человеческого здоровья, ведь листва, тлеющая без доступа кислорода, выделяет химические соединения, способные вызывать различные заболевания", – говорится в сообщении.

В частности, закон предполагает внесение изменений в статьи Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах будут составлять от 90 до 270 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1530-4590 гривен).

Реклама

Неосторожное обращение с огнем, которое привело к возникновению лесного пожара, может стоить нарушителю штрафа в размере от 4590 до 15300 гривен.

Самовольное выжигание стерни, полей или пастбищ возле автодорог, железных дорог и в парках повлечет за собой штраф в размере до 6120 гривен.

Кроме того, закон вносит изменения в статьи Уголовного кодекса – загрязнение атмосферы опасными веществами будут наказывать штрафом от 30 до 61 тысяч гривен.

Напомним, ранее Правительство поддержало разработанный Министерством юстиции проект закона об усилении административной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

поджог травы сжигание трава закон Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кулеба отреагировал на циничное
Кулеба отреагировал на циничное "предложение" Ирана по сбитому самолетуПолитика
Мир придет в себя от коронавируса: Кулеба назвал дату
Мир придет в себя от коронавируса: Кулеба назвал датуПолитика
В Раде придумали, как быстро пройти 16 000 правок к банковскому закону
В Раде придумали, как быстро пройти 16 000 правок к банковскому законуПолитика
Зеленский назвал самый опасный момент на Пасху
Зеленский назвал самый опасный момент на ПасхуПолитика
Зеленский о борьбе с коронавирусом: Расслабляться рано, расслабляться опасно
Зеленский о борьбе с коронавирусом: Расслабляться рано, расслабляться опасноПолитика
Зеленский: После Пасхи эпидемия коронавируса может пойти на спад
Зеленский: После Пасхи эпидемия коронавируса может пойти на спадПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...