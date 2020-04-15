Зеленский подписал указ об ужесточении наказаний за поджоги сухой травы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает ответственность за сжигание сухой травы, который Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 13 апреля.

Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

"В пояснительной записке к документу уточняется, что самовольное сжигание листвы и сухой травы несет угрозу для человеческого здоровья, ведь листва, тлеющая без доступа кислорода, выделяет химические соединения, способные вызывать различные заболевания", – говорится в сообщении.

В частности, закон предполагает внесение изменений в статьи Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах будут составлять от 90 до 270 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1530-4590 гривен).

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Неосторожное обращение с огнем, которое привело к возникновению лесного пожара, может стоить нарушителю штрафа в размере от 4590 до 15300 гривен.

Самовольное выжигание стерни, полей или пастбищ возле автодорог, железных дорог и в парках повлечет за собой штраф в размере до 6120 гривен.

Кроме того, закон вносит изменения в статьи Уголовного кодекса – загрязнение атмосферы опасными веществами будут наказывать штрафом от 30 до 61 тысяч гривен.

Напомним, ранее Правительство поддержало разработанный Министерством юстиции проект закона об усилении административной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков.

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