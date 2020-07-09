Зеленский подтвердил, что переехал в бывшую резиденцию Ющенко в Конча-Заспе

Президент Украины Владимир Зеленский поселился в государственной резиденции в Конча-Заспе, потому что продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области. В государственной резиденции глава государства будет проживать временно.

Реклама

Об этом сообщили в Офисе президента.

В сообщении отмечается, что дом и земельный участок были проданы в июле 2020 года. 7 июля соответствующие изменения были внесены в Единый реестр электронных деклараций.

Как сообщают Схемы: коррупция в деталях, Зеленский пользуется — "домом № 29", в котором ранее 10 лет жил президент Виктор Ющенко.

Реклама

Журналисты заявили, что еще на предыдущей неделе не раз замечали на Обуховский трассе кортеж президента, который после окончания рабочего дня двигался в направлении государственных дач Конча-Заспы.

Также отмечается, что Зеленский иногда живет в своей квартире в доме на улице Грушевского, возле Верховной Рады в центре Киева.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский получил два админпротокола от НАПК. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло меры в отношении президента за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ранее Зеленский показывал свою декларацию за 2019 год, в которой указал информацию об имуществе, доходах, расходах. Так, семья Зеленских выплатила налоги в бюджет на сумму 3,6 млн гривен. Всего за первые полгода президентства его зарплата составила 208 787 грн.

О том, как Зеленский нашел замок, который изображен на купюре в 200 гривен, смотрите видео:

Видео: president.gov.ua

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама