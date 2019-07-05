Зеленский подвел итоги визита в Канаду и показал яркие фото

В конце визита президенту "удалось немного побыть человеком", посетив одно известное место

















Президент Владимир Зеленский назвал главные результаты визита в Канаду. Там он договорился о новом уровне сотрудничества между странами, в том числе и в военной сфере, а украинцам станет проще летать в эту страну. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Три дня находились в Канаде. Итоги таковы: 19 важных встреч и посещение нескольких мероприятий. Очень рад, что нам удалось достичь ряда важных договоренностей", – написал он.

Зеленский отметил, что, во-первых, теперь молодые украинцы смогут приезжать в Канаду, а канадская молодежь – в Украину по упрощенной процедуре на обучение и работу на срок до одного года.

"Второе: Канада выразила желание приобщить Украину к программе Trusted Travellers, то есть украинцам теперь будет легче попасть в Страну кленового листа – это уверенный шаг к будущему безвизу с Канадой", – отметил Зеленский.

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Третьим важным достижением президент называет договоренности о расширении Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, "а это значит, что украинские предприниматели из разных областей смогут лучше сотрудничать с Канадой".

"Четвертое: договоренность о возможности поставок оборонительного оружия и новейшей военной техники из Канады. В конце визита удалось немного побыть человеком", – добавил глава государства.

После всех официальных встреч президент посетил Ниагарский водопад.

Как сообщали новости "Сегодня", Канада готова упростить въезд украинцам. Депутат парламента Канады от Либеральной партии Марьяна Мигайчук рассказала, что гражданам Украины позволят посещать Канаду с предварительной электронной авторизацией.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина закупит летальное оружие у Канады. После договоренностей на самом высоком уровне о поставках бронетехники, глава МВД назвал примерные сроки, когда будет заключен контракт.

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